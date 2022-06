Lukaku de retour à l'Inter : plus qu'une question de détails

Big Rom n'est plus très loin d'un retour chez les Nerazzurri.

Après une saison très compliquée à Chelsea, Romelu Lukaku (29 ans, 44 matchs, 15 buts et 2 assists) se rapproche de plus en plus de l'Inter Milan. Les dirigeants intéristes seraient confiants quant à la direction que devraient prendre les négociations.

Cela coincerait encore concernant la somme que devront payer les Milanais pour se faire prêter l'attaquant belge. Chelsea demande 10 millions d'euros avec bonus, l'Inter ne voudrait dépenser que la moitié, selon notamment Sky Sports et la Gazzetta dello Sport. En cas d'accord, l'Inter devra également payer le salaire de Big Rom.

Fabrizio Romano, qui affirmait ce dimanche que les négociations atteignaient leur "phase finale", a ajouté ce matin que les Intéristes poussaient pour que le deal soit rapidement conclu.

Chelsea avait proposé un échange avec Bastoni, Skriniar ou Dumfries, mais cela a été refusé par l'Inter.

Romelu Lukaku deal. Inter and Chelsea are still in talks on the loan fee value after €10m plus add-ons price tag discussed yesterday. Inter are confident and pushing to get it done very soon. 🔵🇧🇪 #CFC



Chelsea would save Lukaku's full salary and receive fee for one year loan. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022