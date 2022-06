🎥 Quand le club de Dedryck Boyata fête une prolongation avec...des kebabs

L'Hertha Berlin a fait preuve d'originalité pour annoncer une prolongation.

Kevin Prince Boateng (35 ans) a décidé l'été dernier de quitter Monza et de rejoindre le club qui l'a vu faire ses premières arrmes dans le football professionnel : l'Hertha Berlin. Après une saison difficile à 21 rencontres, sans but et sans assist, le coéquipier de Dedryck Boyata a prolongé jusqu'en 2023. Pour fêter cela, l'Herta Berlin a annoncé que...2023 kebabs seront offerts aux supporters lors du premier match à domicile de la nouvelle saison, contre l'Eintracht Francfort.