Le Beerschot a un nouvel entraîneur pour son équipe U23

Pour la première fois dans l'histoire du club, le Beerschot a un entraîneur à plein temps au sein de son académie de jeunes

Cederique Tulleners sera le nouvel entraîneur principal de l'équipe U23 du Beerschot. "Tulleners a précédemment entraîné les jeunes d'OHL et a été responsable des équipes nationales de jeunes à la Fédération lituanienne de football. La saison dernière, il était l'entraîneur principal d'Al Hilal United.

"Je suis heureux de pouvoir m'engager dans ce projet", a déclaré Tulleners sur le site du club. "Après quelques entretiens, il m'est rapidement apparu qu'il y a beaucoup d'ambition et un plan sportif solide en cours d'élaboration à Beerschot cette saison. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet.

"En ce moment, je suis sur le terrain d'entraînement avec la première équipe. Dès que l'entraînement de l'équipe U23 reprendra, je m'y consacrerai bien sûr. Mais je reste en contact très étroit avec l'entraîneur et le directeur technique Sander Van Praet. De cette façon, nous gardons la même vision des deux équipes, ce qui réduit également la distance entre le travail des jeunes et la première équipe."