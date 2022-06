Sergio Gomez de retour au Barça ? : "Ce serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison"

L'Espagnol d'Anderlecht est cité dans son club formateur.

Arrivé l'été dernier, Sergio Gomez a réussi sa première saison sous le maillot d'Anderlecht. Replacé en tant que latéral gauche, il a distribué 15 assists et inscrit 7 buts.

Selon Mundo Deportivo, le Barça, club formateur de Gomez, penserait à le faire revenir. Les Blaugranas verraient en lui un concurrent à Jordi Alba.

Gomez est sous contrat avec les Mauves jusqu'en 2025 et a une clause libératoire fixée à 15 millions d'euros.

Interrogé quant à ce potentiel retour, Gomez ne dit en tout cas pas non. "On ne sait jamais comment l'avenir va se dérouler, mais ce ne serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison pendant huit ans. Ils m'ont beaucoup aidé en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très reconnaissant."