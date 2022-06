L'ancien concurrent direct de Cyriel Dessers quitte Feyenoord : "Le rêve devient réalité"

Le buteur âgé de 31 ans avait quitté Vitesse pour rejoindre les Rotterdammers en 2020 où il aura marqué de nombreux buts importants.

La saison dernière, Bryan Linssen a joué un rôle important dans l'obtention de la troisième place de l'Eredivisie et dans l'accession à la finale de la Conference League, en marquant dix-sept buts et en délivrant dix passes décisives. Linssen quitte Rotterdam avec 91 matchs officiels pour Feyenoord à son actif.

"En jouant pour le Feyenoord, j'ai réalisé l'un de mes plus beaux rêves. Le temps a passé vite", a-t-il déclaré sur le site web des Rotterdammers. "Je ne regarde pas seulement avec fierté mes buts, mais je me souviendrai aussi toujours des personnes avec lesquelles j'ai si bien travaillé. Et bien sûr, les supporters et un Kuip plein : cela va énormément me manquer."

Le transfert au Japon faisait partie de ses désirs. "J'ai toujours rêvé de jouer à l'étranger. Je pense que vous le savez tous", a-t-il déclaré sur le site de son nouveau club. "Ce transfert à Urawa a été le moment où l'un de mes rêves s'est réalisé. C'est un grand club, il a un grand stade et il y a beaucoup de supporters chez les Urawa Reds. Je suis impatient de penser à la nouvelle vie qui va commencer et aux personnes que je vais rencontrer."