Depoitre revient sur la lourde défaite en amical face au promu : "J'ai perdu trop de ballons"

Le joueur de 33 ans prépare une nouvelle saison du côté de Gand.

La Gantoise a été balayée 6-2 par Westerlo en amical il y a quelques jours.

Un résultat étonnant face au promu, au terme d'un match de 120 minutes, qui n'a pas satisfait Laurent Depoitre : "Je me sens à nouveau en pleine forme, mais on ressent bien sûr aussi la fatigue de ces dix premiers jours d'entraînement", a confié le buteur dans Het Nieuwsblad.

"Mais vous ne m'entendrez pas m'en plaindre pour autant. Je me sens vraiment bien physiquement et, petit à petit, je retrouve le bon rythme malgré des petites douleurs qui sont typiques d'une telle préparation", poursuit le Buffalo.

Contre Westerlo, cela ne s'est pas très bien passé pour Depoitre : "J'ai perdu trop de ballons. Mais tout cela reviendra. De plus, la collaboration avec Hugo Cuypers se déroulait bien et avec Tissoudali, Hjulsager et Bruno, nous aurons assez d'options."

Les Buffalos défieront Hajduk Split (Croatie) vendredi en Autriche.