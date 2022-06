Hein Vanhaezebrouck explique ce que le stage en Autriche va apporter à ses troupes

La Gantoise s'est entraînée pour la première fois ce lundi en stage à Stagerbach en Autriche.

Vendredi dernier, La Gantoise s'est inclinée en amical contre Westerlo (6-2). Hein Vanhaezebrouck a vu plus loin que le résultat. "Nous sommes là où nous devons être, mais vous avez remarqué lors de ce match que certains des gars étaient fatigués. Ensuite, il faut encore faire preuve de dynamisme et de qualité. Certains gars ont réussi, d'autres non", a déclaré Vanhaezebrouck dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Les internationaux sont revenus pour le stage en Autriche. Darko Lemajic est également présent malgré une légère blessure au genou. "Ce stage est la prochaine étape de la préparation. Ici, nous mettons des accents différents et créons quelque chose de plus en étant ensemble jour et nuit pendant une semaine. De cette façon, on apprend à mieux se connaître et les nouveaux arrivants peuvent s'intégrer encore mieux", a conclu Hein Vanhaezebrouck.