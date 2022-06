"Les tifosi du RSC Anderlecht tomberont amoureux de Sebastiano Esposito"

Sebastiano Esposito va débarquer au RSCA avec un statut de vraie pépite. Mais qu'a-t-on pensé de son passage au FC Bâle ? Nous en avons parlé avec l'ex-international suisse Ramon Vega.

En Belgique, le nom de Ramon Vega (51 ans) a résonné récemment pour une raison inattendue : l'Excel Mouscron annonçait que des négociations étaient en cours avec l'ex-international suisse (23 caps), vainqueur d'une Coupe de la Ligue avec Tottenham. Vega, devenu depuis homme d'affaires, n'exclut pas d'un jour reprendre un club, mais cela ne sera finalement pas Mouscron.

Plutôt que de parler de cet épisode, c'est bien pour évoquer Sebastiano Esposito que nous avons échangé quelques mots avec Ramon Vega. Suiveur du football suisse comme italien (il a évolué à Cagliari), l'ancien défenseur central a donné son analyse sur le joueur de l'Inter Milan, prêté la saison passée au FC Bâle.

Bonjour Mr Vega. Que pensez-vous du futur attaquant d'Anderlecht, Sebastiano Esposito ?

Je suis beaucoup le football suisse et Esposito n'est pas mal du tout, c'est même un bon joueur. Il a fait du bon boulot à Bâle. Il a une grosse grinta et une belle technique. Mais il doit s’améliorer tactiquement. Je crois que c'est sur ce plan qu'il doit s'améliorer, apporter plus quand l'autre équipe a le ballon. Parfois, Esposito court à vide, sans efficacité. Il doit etre plus concentré.

On peut aussi lui reprocher de ne pas marquer assez. À peine 6 buts en 23 matchs...

Oui, mais s'il devient plus efficace dans son jeu sans ballon, il mettra aussi plus de buts. Il a de belles qualités balle au pied mais tactiquement, c'est insuffisant. Il doit mieux prendre l'espace, par exemple. Si Esposito apprend ça et cesse de courir dans le vide, il va immédiatement marquer plus de buts.

Mais serait-il mieux en 9 ou en second attaquant ?

Ca, c'est une bonne question. Personne ne sait encore où il est le plus efficace. Actuellement, ce n'est pas un grand buteur, comme ses 6 buts la saison passée en témoignent. Mais il a aussi une belle qualité de passing.

Vous diriez donc que c'est une bonne recrue pour Anderlecht ?

Je pense oui, et c'est aussi un bon choix pour lui d'aller à Anderlecht car c'est un grand club, comme le FC Bâle. Je pense cependant qu'il peut encore plus de développer là qu'à Bâle. Il a tout pour faire tomber amoureux les tifosi d'Anderlecht. Selon moi, il n'y a pas de grande différence entre les championnats belge et suisse. Anderlecht est une bonne prochaine étape pour sa carrière.

Maintenant, Esposito doit passer le prochain cap, commencer à faire la différence avec des buts et faire gagner des matchs à son club. Il a beaucoup à prouver...mais je suis persuadé que les tifosi belges verront un grand joueur.