Inquiétude pour Axel Witsel ? "L'Atlético Madrid ne peut pas finaliser le transfert"

Tout semblait marcher comme sur des roulettes pour la signature d'Axel Witsel, libre et gratuit, à l'Atlético Madrid. Mais rien n'est gratuit en ce monde et le salaire du Belge poserait problème aux Colchoneros.

La saga Axel Witsel n'est (peut-être) pas encore terminée. Le Belge, en fin de contrat au Borussia Dortmund, était proche de l'Olympique de Marseille mais avait finalement fait son choix : ce serait l'Atlético Madrid, qui offrait un meilleur contrat et un meilleur défi sportif. Mais Witsel n'est pas encore un Colchonero. En effet, selon le média espagnol El Partidazo Da Cope, le dossier se bloquerait en raison du salaire du joueur. L'Atlético Madrid serait victime des règles très strictes de LaLiga, et dépasserait le plafond salarial autorisé (100 millions d'euros) si Axel Witsel signait sous les conditions actuelles.

On le sait, les salaires prennent souvent une part gigantesque du budget des clubs, et c'est déjà pour cette raison notamment que le FC Barcelone ne pouvait pas se permettre, l'été dernier, de prolonger le contrat de Lionel Messi. L'Atlético Madrid va donc devoir, pour s'offrir les services de Witsel, défricher un peu son noyau. L'un des salaires pointés du doigt est notamment celui d'Antoine Griezmann (30 millions/an). En attendant que ce problème se règle, il est possible que le transfert ne soit pas officialisé.