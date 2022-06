Le jeune belge Lillo Guarneri a connu Sebastiano Esposito : "Il est très sûr de lui et il a raison"

Sebastiano Esposito va rejoindre le RSC Anderlecht. Le deal met un peu de temps à être finalisé et officialisé, mais il ne fait (presque) aucun doute. Un prêt en provenance de l'Inter Milan qui va permettre aux supporters mauves de découvrir un grand talent du football italien.

Et pour évoquer Sebastiano Esposito (20 ans ce 2 juillet), nous avons contacté l'un de ses anciens coéquipiers : le jeune gardien de but belge Lillo Guarneri. Formé au Standard, puis à l'AC Milan, Guarneri, d'origine italienne, a porté les couleurs de la Squadra en U16. Lors des 4 rencontres durant lesquelles Guarneri défendait les filets italiens, Esposito a joué et a marqué...à chaque fois. "C'est un joueur vraiment très à l'aise devant le but", nous confirme Guarneri. "Son meilleur poste, je pense, est donc vraiment en 9. Il est toujours bien placé et est à l'aise au moment de finir les actions".

Guarneri assure ainsi que le futur attaquant du RSC Anderlecht a de réelles qualités : "Il est bon techniquement, mais a aussi un jeu très intelligent", estime le gardien de but, qui vient de signer au Fortuna Sittard. "Je crois qu'Anderlecht est le bon choix pour lui afin de se développer, comme Nmecha et Zirkzee. La D1A est un championnat où ça peut aller très vite pour vous, en bien ou en mal, mais vu ses qualités, je crois que ça ira".

Un sacré caractère ?

Sebastiano Esposito est également réputé pour son gros caractère. Ramon Vega, suiveur du football suisse, parlait de "grinta" ; certains, à Bâle, appelaient ça de l'arrogance. Côté RSCA, l'arrogance, on aime (Joshua Zirkzee n'en manquait pas), tant que le respect est là. Lillo Guarneri confirme à demi-mot : "Esposito est très sûr de lui", reconnaît le Belge. "Mais franchement, je pense qu'il a raison, au vu de ses qualités. Croire en soi est primordial". Reste à faire ses preuves et assumer sur le terrain.