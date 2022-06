Entretien avec Lillo Guarneri : "Quand je recevrai ma chance, je ne quitterai plus les cages"

Lillo Guarneri, grand talent du centre de formation du Standard, va tenter de lancer sa carrière pour de bon au Fortuna Sittard. Un transfert qu'il nous a raconté.

Lillo Guarneri (20 ans) : vous entendez peut-être ce nom depuis quelques années déjà. Formé au Standard de Liège, ce jeune gardien de but a très tôt quitté Sclessin pour rejoindre le prestigieux AC Milan. Revenu en Belgique du côté de Mouscron, il n'a pas obtenu sa chance, et évoluait cette saison à l'USRL Visé. Cette fois, c'est au Fortuna Sittard qu'il signe, en Eredivisie ; un gros pas en avant, par rapport à la Nationale 1 comme à Mouscron. Il a fait part de ses ambitions à Walfoot.

Bonjour Lillo. Peux-tu nous raconter comment s'est passé ce transfert au Fortuna Sittard ?

En fait, il y avait déjà des contacts depuis l'année passée avec le Fortuna. Malheureusement, le club ne pouvait me faire venir qu'en cas de vente de l'un ou l'autre gardien, ce qui n'est pas arrivé. Ils m'ont donc fait savoir que ce serait impossible à l'époque. Mais j'avais pu aller m'entraîner avec eux.

Tu n'as pas été déçu de devoir rester à Visé, en Nationale 1, plutôt que d'aller en Eredivisie ?

Non, parce que j'ai pu me montrer au Fortuna, et ils m'ont vraiment beaucoup apprécié ! Donc, je me disais que s'ils étaient séduits, ils reviendraient. J'en étais sûr. J'ai pu passer la saison à Visé, et pour le peu que j'ai joué, je pense m'être montré. J'ai pu tenir la forme.

Vous êtes restés en contact ?

Un peu, avec le coach des gardiens. Pas grand chose, juste quelques échanges.

On peut dire que c'est un sacré pas en avant dans ta carrière. Même par rapport à Mouscron, au final...

C'est sûr. Ca va m'amener pas mal de visibilité, c'est idéal à mon âge. Je n'ai plus 16 ans, j'en ai 20. C'est le moment de me montrer. L'Eredivisie est un championnat très ouvert et les gardiens qui brillent dans les clubs de bas ou de milieu de classement décrochent souvent des transferts vers les clubs du top aux Pays-Bas.

Tu ne gagnes pas ta place n'importe comment, tu la gagnes en travaillant

Mais tu n'arrives pas avec des promesses de temps de jeu.

Non, ce sera à moi de faire mes preuves. Mais je sais que le jour où j'aurai ma chance, je vais la saisir. Le tout est de rester prêt.

Comment expliques-tu, d'ailleurs, que tu aies reçu si peu ta chance à Visé ?

Je ne sais pas, ça fait partie des décisions prises par le coach Riga. Il faut lui demander. Je l'ai accepté, d'ailleurs nous sommes restés en bons termes. Ce sont des choses auxquelles tu dois être préparé dans une carrière. Si tu arrives dans un club en pensant que tu vas jouer partout, tu vas être déçu, déstabilisé. Tu ne gagnes pas ta place n'importe comment, tu la gagnes en travaillant...

Et un gardien de but a moins d'opportunités qu'un jeune attaquant qui peut monter 10 minutes et se montrer...

C'est sûr, oui. Maintenant, le titulaire à Visé n'était pas spécialement plus expérimenté que moi, il avait 22 ans. C'était un choix du coach. Bien sûr, j'ai envie de jouer, c'est tout à fait normal ! Mais je me dis aussi que j'ai encore le temps. J'ai 20 ans. Quand vous regardez la carrière de Jean Butez, il n'a percé que vers 23-24 ans. J'ai encore une marge de progression. Et le jour où j'aurai ma chance, je vais la saisir.

En parlant de Jean Butez, que s'est-il passé à Mouscron ?

Initialement, j'arrivais parce que Jean Butez devait partir. Il est resté, mais en fin de saison, j'ai pu être 3e gardien. À 17 ans, c'était déjà ça de pris, c'est ce que je me disais. Il y a eu un peu plus de conflits sur la fin, on m'a promis la place de deuxième gardien et ça n'a pas été respecté...mon contrat s'est terminé et je suis parti. L'organisation et le professionnalisme du club laissaient à désirer sur la fin. J'ai choisi de partir et je crois avoir bien fait au vu de la suite.

Est-ce que tu as eu des moments de doute ?

Bien sûr, c'est normal. Mais j'ai toujours eu mon entourage à mes côtés, mes parents, mon frère, mes amis. Quand tu as un entourage de qualité, tu gardes la tête haute, ça t'aide à tout traverser. Sittard, ce n'est qu'à une soixantaine de kilomètres de Liège, ça joue aussi. Même à Milan, j'ai eu la chance d'avoir mes parents avec moi.

Tes parents sont italiens, d'où ta signature si jeune là-bas. Tu es également international...italien en U16. Est-ce un choix définitif ?

Disons qu'à l'époque, l'Italie m'avait appelé et que c'était le choix des racines, du coeur. Je n'allais pas refuser cette convocation. Mais ce sont les équipes de jeunes, c'est spécial. Si je brille en Eredivisie et que les Espoirs belges me contactent, bien sûr que je le prendrai en compte. Je suis Belge, c'est mon pays.

Plutôt Courtois, Donnarumma ou Buffon, alors ? (rires)

Je dirais les trois (rires). J'ai eu la chance de cotoyer Gigio Donnarumma à l'entraînement... (il souffle) c'est un monstre, c'est n'importe quoi. Le mec fait 2 mètres, mais a la vitesse d'exécution d'une personne d'1m80. C'est irréel. Mais Thibaut Courtois a fait une saison fantastique, c'est le meilleur du monde donc ça ne peut qu'être une inspiration.

Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec Donnarumma ? On a l'impression que ces talents purs sont au final difficiles à imiter tant ils sont à part...

Oui et non. Oui, c'est du talent pur, mais ça ne peut que vous élever ! Parce que vous les voyez être si forts, et vous vous dites, "Waw, je veux être aussi bon". Ca te tire vers le haut, même si bien sûr, il est au-dessus.

Désormais, tu vas recevoir une chance de percer en Eredivisie. Pas de regrets par rapport à la Belgique ?

Non, je pense qu'il est temps de briller ailleurs. J'ai eu quelques critiques en Belgique...mais je sais que je peux les faire taire dans le futur. Oui, j'ai un sentiment de revanche, bien sûr.