Lille résilie le contrat d'un ancien Mouscronnois

Arrivé chez les Dogues à l'été 2019, le défenseur n'est jamais apparu en équipe première lors d'un match officiel.

Le LOSC et Saad Agouzoul ont décidé de la résiliation du contrat qui les liait. Le défenseur central marocain (24 ans) quitte donc les Dogues et peut rejoindre gratuitement le club de son choix. Il avait notamment été prêté à Mouscron lors de la saison 2020-2021 où il avait disputé 32 rencontres (1 but et 1 passe décisive).