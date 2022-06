Un Belge nommé par la CAF pour le titre de coach de l'année

La CAF a dévoilé les listes des nominés pour les CAF Awards 2022. Pas de Belgicains à trouver chez les joueurs, si ce n'est le champion d'Afrique avec le Sénégal Kalidou Koulibaly (ex-Genk) et l'ancien Gantois Moses Simon. Les stars sont bien présentes, avec par exemple Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Sébastien Haller,...

🇩🇿✖️1 🇧🇫✖️3 🇨🇲✖️3 🇰🇲✖️1 🇨🇮✖️2 🇪🇬✖️4 🇬🇲✖️1 🇬🇳✖️1 🇲🇱✖️3 🇲🇦✖️4 🇳🇬✖️1 🇸🇳✖️5 🇹🇳✖️1 30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑 Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP

Par contre, la Belgique est bien représentée chez les entraîneurs. Tom Saintfiet, quart de finaliste surprise de la CAN avec la modeste équipe de la Gambie, mérite amplement sa nomination.

🔟 coaches have been nominated for the #CAFAwards2022 Coach of the Year! 👇



Who will be taking the award home on the 21st of July? pic.twitter.com/gPqeXPrAoO