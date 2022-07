Le FC Barcelone officialise deux départs

Le Barça a annoncé le départ de deux joueurs, dont le passage aura finalement été une déception.

Adama Traoré (26 ans) et Luuk De Jong (31 ans) ne sont officiellement plus des joueurs du FC Barcelone. Le club catalan a officialisé le départ des deux joueurs, prêtés la saison passée. Traoré ne reste pas au Barça après son prêt en provenance de Wolverhampton, ayant disputé 20 matchs pour 1 but et 4 assists.

De Jong était quant à lui loué au FC Séville et aura disputé 29 rencontres, pour 7 buts et une passe décisive. Le Néerlandais a souffert du départ de Ronald Koeman, qui était derrière sa venue au FC Barcelone. Luuk De Jong ne devrait pas s'éterniser à Séville puisqu'il pourrait immédiatement s'engager au PSV Eindhoven.