🎥 De Bruyne et Van Dijk se lâchent à Ibiza !

Kevin De Bruyne et Virgil van Dijk sont rivaux au sommet de la Premier League depuis des années, mais sont bons amis en dehors des terrains. Et partagent actuellement des vacances visiblement amusantes !

Kevin De Bruyne et Virgil Van Dijk sont en ce moment en vacances à Ibiza, et ont été repérés en train de passer du bon temps dans la célèbre discothèque Ushuaïa. La saison de Premier League ne reprend qu'en août et le Diable Rouge avait été très clair : il avait besoin de vacances. On espère tout de même qu'il en profite pour dormir de temps en temps !