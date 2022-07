Deuxième amical et deuxième victoire pour Anderlecht face à Nordsjaelland

Il y a eu la première victoire anderlechtoise contre Nordsjaelland plus tôt dans la journée, le deuxième duel a aussi tourné en faveur des hommes de Felice Mazzù. Cette fois, il n'y aura eu qu'un seul petit but marqué par les Bruxellois. Il est signé Stroeykens à la suite d'une belle récupération de Trebel.

Dans une semaine, Anderlecht affrontera Lyon en match de gala au Lotto Park. Les Mauves entameront le championnat à domicile contre le KV Ostende.

Ready for part two. Met deze 11 in de basis. Suivez le match en direct sur MAUVE TV. 🟣⚪ #ANDFCN