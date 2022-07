Un milieu de terrain du Celta Vigo pisté par le Standard ?

Certaines sources annoncent le milieu de terrain au Standard.

Orbelín Pineda sera-t-il le prochain renfort du Standard ? Certaines sources, mexicaines surtout, le club liégeois se serait positionné pour attirer le milieu de terrain qui est désormais barré au Celta par Lucas De La Torre, qui était, lui aussi, cité au Standard.

Cependant, non seulement le Celta demande près de 5 millions pour libérer le joueur sélectionné à plus de 50 fois par le Mexique, mais surtout d'autres clubs sont intéressés, notamment le Rayo Vallecano ou encore Feyenoord. l'AEK Athènes s'est aussi renseigné, mais n'est pour le moment pas prêt à offrir plus de 3 millions.

Une opération aussi chère que compliquée donc.