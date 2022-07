Un coéquipier de Boyata va devoir se faire opérer d'une tumeur

L'Hertha Berlin a communiqué via ses réseaux que Marco Richter (24 ans) allait être opéré. "Marco Richter sera indisponible pour le moment. Un examen urologique a révélé une tumeur au testicule, qui devra être enlevée chirurgicalement. Un diagnostic définitif n'a pas encore été posé."

Marco reçoit tout le soutien possible de notre part dans cette situation. Nous espérons qu'il retrouvera une bonne santé dès que possible", a déclaré le directeur technique du club berlinois Fredi Bobic. "Dès que nous aurons plus d'informations sur son processus de guérison, nous communiquerons à ce sujet."

L'attaquant était arrivé l'été dernier en provenance d'Augsburg et avait inscrit 5 buts en 30 matchs. Il est international allemand (3 sélections).

Marco Richter will be unavailable for the time being. A urological examination revealed a tumour on the testicle, which will have to be surgically removed. A final diagnosis is yet to be made.#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/Wj0tG5YiiT