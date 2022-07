Anderlecht serait sur la piste d'une pépite paraguayenne

Les Mauves vont-ils à nouveau attirer un jeune talent ?

Après Esposito, Angulo, Abdulrazak et très bientôt Fabio Silva, Anderlecht serait en "discussions avancées" pour faire venir à nouveau un jeune joueur. Selon la presse paraguayenne et ABC TV, il s'agirait cette fois-ci d'Alan Rodriguez (21 ans). Il évolue actuellement à Cerro Porteno. Une offre aurait été formulée et elle serait actuellement analysée par club paraguayen. D'autres options de transfert existeraient également.

Milieu de terrain, Rodriguez a déjà joué 83 matchs avec son club, pour 7 buts et 11 passes décisives. Evalué à 1,5 millions d'euros selon Transfermarkt, il a été sélectionné à 11 reprises chez les U17 du Paraguay (4 buts).