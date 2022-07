Le Cercle devra confirmer sa belle saison 2021-2022

Le Cercle version 2021-2022 a été l'une des belles surprises de notre championnat. Habitués ces dernières saisons à combattre pour le maintien, les hommes de Thalhammer voudront s'inscrire dans la continuité et continuer à jouer les trouble-fêtes.

Après le limogeage de Vanderhaeghe en novembre, le Cercle s'est métamorphosé sous Dominik Thalhammer. Des belles victoires contre Bruges, Anderlecht et Malines, une belle série et une 10e place en phase classique. Les Groen en Zwart ne sont pas passés loin des Europe Play-offs.

Cette saison, on les attend encore dans la première partie de tableau. Les attentes ont monté d'un cran.

Continuer sur la lancée, mais sans Matondo

Malgré le vif intérêt de l'acquérir définitivement, Rabbi Matondo est malheureusement reparti à Schalke 04. Le collectif du Cercle avait beau être très bien rodé, il ne faut pas se mentir : l'équipe dépendait en grande partie du Gallois, auteur de 10 buts, dont 9 en Pro League. D'ailleurs, c'est lors de sa perte de vitesse que le Cercle a loupé les Europe Play-offs. Pour le remplacer, il y aura l'intéressant Ayase Ueda, tandis que Somers et Denkey ne semblent pas concernés par un départ. Le flop Ganvoula est de retour à Bochum, tandis que l'indésirable Kylian Hazard est parti au RWDM.

Senna Miangue est définitivement acquis par le club, et apportera son expérience en défense. Le métronome Dino Hotic, malgré sa nouvelle superbe saison, n'alimente pour l'instant pas l'actualité des transferts. Par contre, Vitinho est cité sur le départ. Le Brésilien intéresse Brest, et potentiellement des clubs italiens ou espagnols.

En résumé, quelques nouvelles arrivées ne seraient pas de trop...

© photonews

Le calendrier, la "force" des Brugeois ?

Si le Cercle voudra continuer à jouer les trouble-fêtes, le calendrier pourrait lui donner un petit coup de pouce. La Pro League sera en effet la seule compétition régulière - outre la Coupe - disputée cette saison. Pas d'Europe donc, où les concurrents et candidats aux Europe Play-offs pourraient perdre des plumes et de l'énergie, mais pas non plus beaucoup de joueurs qui participeront à la Coupe du monde...