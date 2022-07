Lionel Messi vers une prolongation au PSG ?

La Pulga est actuellement liée au club francilien jusqu'en 2023.

Recruté dans le cadre de l'un des transferts les plus retentissants de l'Histoire du football, la première saison de Lionel Messi (35 ans) au PSG en a déçus plus d'un. Semblant parfois perdu sur comme en dehors du terrain en première partie de saison, le septuple Ballon d'Or a ensuite retrouvé des couleurs, pour finir avec un bilan comptable très loin de ses standards : 34 matchs, 11 buts et 15 assists.

Néanmoins, les dirigeants du PSG continuent à fonder d'immenses espoirs en lui. La preuve, avec ce que relaye Marca. Le journal espagnol annonce en effet que les dirigeants parisiens ont approché Messi pour lui proposer une prolongation pour une saison supplémentaire. Si cela avait été avancé par plusieurs médias qu'une option était incluse dans son contrat, cela serait en réalité faux. Le club n'a pas encore présenté d'offre à Messi, lié au PSG jusqu'en 2023, mais aurait fait savoir sa volonté de poursuivre avec lui au-delà de la saison prochaine.

La Pulga et son entourage pensent qu'il serait trop tôt pour donner une réponse définitive. L'idée de l'Argentin serait d'attendre la Coupe du monde, puis de se pencher ensuite sur son futur. Il voudrait analyser sa motivation, son état d'esprit et sa forme physique.

De son côté, le PSG veut gagner la Ligue des Champions plus que tout, et sait bien qu'une prolongation de Messi continuerait à lui rapporter énormément d'argent...