Officiel : Ousmane Dembélé prolonge finalement au Barça

La fin d'une - très - longue saga...

Décidément, Ousmane Dembélé sait jouer avec les nerfs des dirigeants du FC Barcelone. Ecarté du groupe puis réintégré la saison dernière, l'ailier français a ensuite fait tournoyer la direction catalane lorsqu'il a s'agit de négocier quant à une prolongation de contrat. Lui et son agent, Moussa Sissoko, n'ont rien lâché durant les discussions et on a bien cru que le joueur allait partir définitivement du Camp Nou.

Mais, finalement, il va bel et bin rester en Catalogne. Dembélé a en effet accepté de prolonger son contrat jusqu'en 2024, et cela même si l'offre barcelonaise est inférieure à celle des autres clubs intéressés. Il aurait même accepté de baisser son salaire de 30 à 35 %.

Le Barça peut souffler, pour l'instant...