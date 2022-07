Quel club pour relancer Didier Lamkel Zé ?

Après une année durant laquelle il aura bien bourlingué avec un premier prêt à Dunajska Streda (Slovaquie) avant de rejoindre le FK Khimki (Russie), puis de rallier Metz (France), le Camerounais est de retour au Bosuil.

Didier Lamkel Zé était revenu à l'Antwerp avec le désir de faire table rase du passé et de s'imposer au Great Old lors de la saison à venir. Mais le matricule 1 ne compte plus sur le joueur âgé de 25 ans à qui il reste un an de contrat. Poussé vers la sortie, le Camerounais entend relever un nouveau challenge avec un autre objectif en tête : le Mondial au Qatar.

Grâce à ses performances avec le FC Metz, la porte de la sélection nationale lui est de nouveau ouverte. Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables Rigobert Song a placé Lamkel Zé dans la liste élargie avant le dernier rassemblement. De quoi motiver l'ancien joueur du Chamois Niortais à réaliser de solides performances afin d'être repris pour la Coupe du monde.

On parle tellement de ses frasques qu'on oublierait presque que le Camerounais est un ailier atypique mais précieux. Sa vitesse, sa puissance, son aisance technique, la qualité de ses dribbles, sa finition et sans oublier le fait qu'il crée une atmosphère quand il joue, devraient l'aider à trouver rapidement un club. Le Standard de Liège qui recherche un ailier capable de déborder pourrait être une bonne destination pour Lamkel Zé. Ce dernier, dans le viseur de formations de D1A et étrangères, a déjà reçu plusieurs offres et les analyse afin de faire le meilleur choix.