Légende ultime de Hambourg et finaliste de Coupe du Monde, Uwe Seeler est décédé

Triste nouvelle en provenance d'Allemagne : le légendaire Uwe Seeler est décédé.

Uwe Seeler, buteur lors de 4 Coupes du Monde différentes avec l'Allemagne de l'Ouest et finaliste déçu en 1966 en Angleterre, est décédé à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un héritage considérable. Seuls 4 joueurs ont marqué dans autant de Mondiaux - Pelé, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo et feu Seeler. Il inscrira 43 buts en 72 caps avec la Mannschaft, sans remporter de trophée.

En club, toute la carrière d'Uwe Seeler aura été au service d'un club, celui de sa ville : Hambourg. Il en deviendra la légende absolue, disputant 573 matchs et inscrivant 543 buts. Il remportera le championnat d'Allemagne en 1960, devenant le premier "Joueur de l'année" de l'histoire. Trois ans plus tard, il offre la Coupe d'Allemagne au HSV, marquant les trois buts victorieux (3-0) face au Borussia Dortmund en finale. Retiré des terrains depuis 1972, Uwe Seeler dispute un unique match avec Cork City en 1978, compté comme officiel, et inscrira deux buts. Après sa carrière, il devient président d'Hambourg en 1995 pour deux ans et demi.