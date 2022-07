Pas de Gignac pour le All-Star Game : l'attaquant français refuse de se faire vacciner

André-Pierre Gignac vit un rêve depuis plusieurs années maintenant au Mexique, où il est devenu une superstar. Il est donc logiquement sur la liste du All-Star Game mêlant MLS et Liga Mex. Mais le Français n'y participera pas.

André-Pierre Gignac (36 ans), attaquant des Tigres de Monterrey, ne disputera pas le All-Star Game, qui voit s'affronter les stars de MLS et du championnat mexicain, le 10 août prochain à Saint-Paul (Minnesota). La raison : le buteur français n'est pas vacciné contre le Covid-19, et ne peut donc pas se rendre sur le territoire américain sans encombre. Gignac a réagi à l'information révélée par le média mexicain Cancha via les réseaux sociaux. "J'ai discuté avec le conseil d'administration et leur ai demandé de respecter mon choix, lié à mes croyances, ma famille et mes origines", écrit-il. "Je maintiens ma décision sur ce sujet, qui est 100% personnel".

Cette décision avait déjà privé APG du match de présaison des Tigres le 22 juin dernier à San Antonio, au Texas. L'ancien de l'OM a été élu meilleur joueur du championnat mexicain la saison dernière et est une véritable star au pays.