Marc Degryse : "Au PSV, Van Bommel m'a rappelé Van Gaal : confiant, arrogant et mystérieux"

Dans Het Laatste Nieuws, Marc Degryse s'est positionné sur le début de saison et s'interroge sur les méthodes de Mark Van Bommel à l'Antwerp.

Avec Vincent Janssen et Toby Alderweireld, Paul Gheysens a réalisé deux acquisitions solides et très coûteuses. Pourtant, Marc Degryse attend particulièrement avec impatience la façon dont Mark van Bommel va diriger son équipe. "Il a été renvoyé très rapidement au PSV et à Wolfsburg. A-t-il appris de cela, ou ne parviendra-t-il jamais à se stabiliser dans un club ?"

"Van Bommel connaît les ficelles du métier, mais en même temps, c'est aussi une personnalité à part", poursuit Degryse. "Il avait l'habitude d'être si confiant au PSV, si arrogant et si mystérieux. Parfois, c'était à peu près ça, un peu dans le style de Louis van Gaal. Il a connu deux expériences difficiles, il doit désormais réussir en tant qu'entraîneur. Il ne peut pas se reposer toute sa carrière sur ce qu'il a fait comme joueur. "

Degryse a vu Alderweireld faire ses débuts jeudi après seulement quelques entraînements collectifs. Même s'il est clair que le Diable Rouge n'est pas resté immobile ces dernières semaines. "Toby vient de revenir très musclé du Qatar, il ne peut presque plus porter les maillots de l'Antwerp. Incroyable, il a dû être beaucoup au gymnase. Mais n'en faites pas trop, car cela ne vous rend pas plus agile."