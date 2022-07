Mark Van Bommel : "Nous ne sommes pas encore prêts à affronter ce genre d'équipes"

Mark van Bommel n'a pas pu décrocher une victoire pour sa première avec l'Antwerp. Le Great Old a buté sur une équipe de Drita laissant très peu d'espaces aux avants du matricule 1. "Nous ne sommes pas encore prêts à affronter ce genre d'équipes", réalise l'entraîneur néerlandais

"Ils sont venus très défensivement, comme nous nous y attendions. Nous avons donné peu aujourd'hui et nous avons eu quatre ou cinq bonnes occasions de débloquer le marquoir. Je pense qu'il y avait également une situation de penalty, dont je ne veux pas me plaindre. C'est comme ça. Un but précoce aurait rendu les choses plus faciles, mais cela n'a pas été le cas.

Après une bonne entame de match, les Anversois ne sont pas parvenus à passer à la vitesse supérieure face au double-rideau défensif des Kosovars. "Vous avez besoin de patience contre ce genre d'équipes, mais cela ne signifie pas que vous devez jouer lentement. Nous ne sommes pas encore prêts à jouer correctement contre ce genre d'équipes."

Conscient que ce type de scénario pourrait se répéter à maintes reprises cette saison, Mark Van Bommel tient à relativiser cette performance décevante. "Évidemment que cela va se répéter. Nous voulons devenir un très grand club et c'est de cette manière que les adversaires nous défieront. Nous devons être capables de démolir un mur, mais cela prend du temps. Ce n'est pas parce que vous achetez quelques nouveaux joueurs que tout se passe directement bien."