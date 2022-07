🎥 Loïs Openda offre la victoire à Lens face à l'Inter Milan

Après deux saisons réussies en prêt à Vitesse, le Diable Rouge débute un nouveau chaptire à Lens.

Loïs Openda reste sur deux très grosses saisons en prêt au Vitesse Arnhem, qui lui ont ouvert les portes des Diables Rouges.

Celui qui appartenait au Club de Bruges était logiquement convoité cet été, et a finalement opté pour une aventure à Lens.

A deux semaines du début de la Ligue 1, le Belge a pris part au match de gala face à l'Inter de Milan, où Romelu Lukaku a débuté sur le banc (et joué la dernière demi-heure).

Les Sang & Or se sont imposés 1-0 avec un but inscrit en toute fin de match par... Loïs Openda ! Un ballon dévié au premier poteau sur corner, qui lui offre un début de rêve et une victoire de prestige à ses nouvelles couleurs.