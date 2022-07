Découvrez notre premier Top/Flop de la saison

Qui dit retour de la saison, dit retour de nos Top/Flop. Quels ont été les motifs de satisfaction, ou au contraire ceux d'inquiétude ?

TOP

Les débuts du Standard version Deila

Même si le Standard - réduit à 10 très tôt dans la partie - a été dominé, les joueurs de Ronny Deila n'ont pas lâché. D'abord essayant de garder un résultat, les Rouches sont parvenus à aller chercher un nul au courage. Comme des symboles, le top match de Selim Amallah et le but égalisateur du nouveau capitaine Noé Dussenne. Le retour de l'esprit Standard ?

Les nouvelles recrues se mettent déjà en évidence

Adingra a mis un but absolument sensationnel ; celui de Fabio Silva n'est pas mal non plus ; Borja Lopez a réalisé un gros match et a également marqué ; Alderweireld a déjà un assist à son nom ; il ne manquait qu'un but pour récompenser la prestation de Jutgla ; Tambedou a impressionné à une position qui n'est pas la sienne... Au moins, les clubs peuvent espérer ne pas avoir rercruté pour rien.

Zulte, vers de meilleurs lendemains ?

Zulte, avec Mbaye Leye, n'a pas loupé son début de championnat. L'Essevee a dominé Seraing (2-0). Un résultat encourageant, surtout que la manière était là et que la vision du jeu imprimée laisse présager bien de belles choses.

Westerlo, retour réussi

Cela faisait depuis 5 ans que Westerlo attendait les retrouvailles avec l'élite. Résultat : une victoire 2-0 à domicile face au Cercle de Bruges. Et même si selon le coach brugeois Dominik Thalhammer c'était "un match de merde", cela fait plaisir pour les Anversois.

FLOP

Plus de polémiques, on avait dit

L'arbitrage n'aura pas attendu bien longtemps pour déchaîner les passions dans cette nouvelle saison. Après seulement 15 minutes de jeu, M. Visser exclut Calut. Le match sera jonché de phases sujettes à discussions, surtout autour de penaltys. Sven Kums en rajoutera une couche et déclarera que certaines décisions "incompréhensibles" étaient au "désavantage" de Gand. Autre match au sommet, autre polémique, avec certaines décisions de M. Laforge lors de Bruges - Genk. On ne change pas une équipe qui "gagne"....

Seraing/Eupen, même combat

Tant Metallos que Pandas ont loupé leur début de championnat, en s'inclinant respectivement 2-0 contre Zulte et 3-1 contre Charleroi. La saison risque longue, très longue, pour deux des effectifs perçus comme les moins fournis de notre championnat...Il faudra déjouer les pronostics.

Il faut encore du renfort à Bruges

Ce dimanche, surtout en première mi-temps, Bruges a souffert comme rarement face à Genk. Tenant Dessers, Brandon Mechele s'est rendu coupable d'une erreur sur le but du Belgo-Nigérian mais aurait pu voir son match prendre une tournure dramatique sans un excellent Mignolet. En général, sans son gardien, Bruges aurait encaissé bien plus que deux buts. Il faut recruter un défenseur central, mais aussi un numéro 6, dans l'état actuel des choses où Vormer reste dans les plans d'Hoefkens et Odoi n'est soit pas remis de sa blessure soit replacé ailleurs que sous Schreuder.

Karim Belhocine, déjà les ennuis

Pour la première de la saison, le coach de Courtrai a dû faire face à public mécontent. Les "Belhocine Buiten" ont en effet plusieurs été scandés dans les travées du stade des Eperons d'or. A lui et ses hommes de renverser la vapeur, sinon la saison risque d'être longue pour certains et courte pour d'autres...