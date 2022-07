Christian Brüls mécontent : "Je pense que j'en ai assez montré"

Christian Brüls, 33 ans, n'est pas satisfait de la façon dont le STVV gère sa prolongation de contrat.

Brüls a été une fois de plus l'un des hommes forts de Saint-Trond la saison dernière, mais le milieu offensif est préoccupé. Il ne se soucie pas vraiment de ce à quoi l'équipe ressemblera cette saison. "En ce moment, je me préoccupe surtout de moi-même. J'espère qu'il y aura bientôt de la clarté sur la prolongation de mon contrat. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai me concentrer à 100 %", explique-t-il au Het Belang van Limburg.

Brüls est sous contrat jusqu'en 2023. "Les discussions sont en cours, mais j'avais indiqué que je voulais de la clarté avant le début de la préparation. Entre-temps, la saison a déjà commencé et il n'y a toujours pas de clarté. Logique que cela trotte dans la tête."

Au STVV, nous entendons dire qu'il y a d'autres dossiers qui doivent être traités de manière plus urgente en ce moment. "Eh bien, le club sait ce qu'il a en moi et vice versa. Je pense que j'en ai assez montré entre-temps. Je n'ai pas à faire mes preuves comme un jeune de 18 ans."