Qatar 2022 : l'alcool interdit dans les hôtels où logeront les sélections

La FIFA a ainsi annoncé ce mardi que les 32 équipes disputant la Coupe du Monde 2022 logeront dans des hôtels et palaces où l'alcool sera interdit. L'intégralité des délégations sera donc logée dans des stations et logements sans alcool. Au Qatar, seule une petite quantité d'hôtels dispose de la licence permettant la vente d'alcool, strictement encadrée dans l'émirat.

L'intégralité des nations disputant la Coupe du Monde a choisi de loger sur le territoire qatari (alors que certaines envisageaient notamment le Koweït voisin, voire les Emirats Arabes Unis). Elles seront ainsi toutes logées dans un rayon de 10km, un record dans l'histoire de la compétition.

