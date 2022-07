L'UEFA autorise les clubs anglais, français et allemands à réinstaurer les places debout dans ses compétitions

Après le drame du Heysel survenu en 1985, l'UEFA avait définitivement interdit les publics debout dans ses compétitions. Si la mesure n'a pas été conservée très longtemps dans les championnats domestiques, elle est toujours en activité en Coupe d'Europe, mais cela pourrait bientôt changer.

Dans une phase de tests, l'Union Européenne de Football autorise les clubs allemands, français et anglais à réinstaurer les places debout en Ligue des Champions, en Europa League ainsi qu'en Conference League cette saison. Si les rencontres se déroulent correctement et sans risques, cette mesure pourrait bientôt être étendue aux autres pays éligibles à ces compétitions.

🏟️ Did you know that safe standing solutions differ across Europe?



This season, UEFA will observe the use of standing facilities in domestic as well as international club competition matches, to assess if and how standing may be reintroduced to our competitions.



Full story: ⬇️