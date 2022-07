Borja Lopez n'a pas raté ses débuts avec Zulte Waregem : "Ce sera une longue découverte"

Le défenseur central espagnol ne pouvait pas rêver mieux comme débuts avec Zulte Waregem lors de la première journée de Jupiler Pro League avec un but de la tête et une clean sheet.

Zulte Waregem a bien débuté la nouvelle saison avec une victoire contre le RFC Seraing (2-0). Six des sept nouvelles recrues étaient dans le onze de départ de Mbaye Leye, et l'expérimenté Borja Lopez a notamment joué un rôle de premier plan. Le défenseur central a marqué le deuxième but libérateur dans les dernières minutes, mais a également joué un rôle important dans la première clean sheet d'Essevee. "Ce but a bien sûr rendu mes débuts encore plus agréables", a déclaré Lopez en riant. "Et j'aurais dû marquer quand le score était encore de 0-0, mais j'ai visé trop haut après un corner. Tout d'abord, j'espère rendre l'équipe plus forte défensivement", a souligné l'Espagnol.

Lors des matchs amicaux, le joueur âgé de 28 ans avait déjà fait une excellente impression. Après avoir évolué à Monaco, au FC Barcelone et à Hajduk Split en Croatie, Lopez évoluait à Gijon, son club formateur avant de débarquer en Belgique. "J'y ai joué au cours des trois dernières saisons, mais j'étais prêt à changer d'air. Et avec Zulte Waregem, je pense avoir fait le bon choix. C'est un club agréable, où chacun fait tout son possible pour que je me sente à l'aise en tant que nouveau venu. Si je connaissais des joueurs ou le club avant de venir ? Personne, en fait. Je connaissais les noms des meilleures équipes, mais je n'avais jamais entendu parler de Zulte Waregem, désolé", a-t-il confié.

© photonews

Lopez a tout de même obtenu quelques informations. "Un de mes coéquipiers à Gijon, Marc Valiente, a brièvement joué à Eupen il y a cinq ans. Il m'a dit de bonnes choses sur le football belge. C'est pourquoi j'ai fait le grand saut. Ce sera une longue découverte pour moi, de toute façon. Mes premières impressions de mon nouvel environnement ont été positives. Le niveau de jeu en Belgique est élevé."

Evoluer pour une équipe qui devra probablement se battre contre la relégation ne décourage pas Borja Lopez. "J'ai vraiment hâte de participer aux prochains matchs", a déclaré Lopez. "L'Antwerp, le Club de Bruges et le Racing Genk : ce sont de grands clubs", a conclu Lopez.