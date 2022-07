Grands débuts réussis pour Kompany à Burnley : "Nous nous sommes battus ensemble"

Belle soirée d'ouverture pour Burnley, Kompany et Josh Cullen. Les Clarets ont pris le dessus sur Huddersfield (0-1).

Après le match, l'ancien coach d'Anderlecht était satisfait de la prestation collective. "Derrière le bon football, j'ai aussi vu une équipe", a déclaré Kompany après le match. "J'ai vu des gars qui venaient juste de commencer à jouer ensemble se battre ensemble, et c'était bien."

"Je ne vais pas dire que je suis surpris, mais les garçons ont mis en place quelque chose dont ils peuvent être fiers", a-t-il poursuivi Kompany. "Nous continuerons à travailler demain."

"Nous n'avons pas de pur buteur", a précisé ensuite Kompany. "Mais n'importe qui peut entrer dans la surface et marquer un but. Notre attaquant Ashley Barnes a rendu la tâche difficile à la défense de Huddersfield et nous nous sommes créés des occasions. C'est important parce que je pense que les buts devront venir de partout."

"Au cours des trois dernières années, je n'ai jamais eu de pur buteur dans mon équipe, mais la saison dernière, nous avons marqué 107 buts (avec Anderlecht). Il n'y avait personne avec 30 buts, mais ça va."

Josh Cullen a réalisé un très bon match. L'ancien milieu d'Anderlecht a d'ailleurs été élu homme de la rencontre.

Pour la petite histoire, Burnley a réalisé 506 passes sur le match. Un record dans le championnat. De plus, Huddersfield n'a tiré que deux fois au but, ce qui est le plus petit total concédé par Burnley depuis 2011 selon Opta.

