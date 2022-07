Hein Vanhaezebrouck dément : "Il n'y a pas d'offre pour Tissoudali"

En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a été questionné quant à l'actualité autour de Tarik Tissoudali. Le Marocain est cité un peu partout en Europe, mais aussi et surtout au Qatar où un contrat très juteux l'attendrait.

"Il ne faut pas toujours tout croire", a prévenu HVH. "Tout est écrit sur les sites de football, mais les médias officiels devraient être plus prudents."

"L'agent essaye juste de promouvoir son joueur. Il n'y a aucune confirmation d'intérêt."

"La Gantoise a fait une troisième proposition pour une prolongation de contrat. C'est à lui de décider. Pour le reste, on écrit toutes sortes de choses qui prennent vie par elles-mêmes, alors qu'il n'y a rien de concret. Aucun intérêt ni offre confirmés."

"Tarik apprend aussi de cela. Cela l'occupe, sans le rendre moins performant. Il se rend compte qu'il apprend beaucoup à Gand, mais que le club lui a aussi beaucoup appris. Tarik a toujours été modeste. C'est là qu'il a eu sa chance de se montrer."

