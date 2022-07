Abdulrazak Ishaq manque son début de saison : "C'est dur, mais ça fait partie du foot"

Il avait séduit en préparation, mais Abdulrazak Ishaq manque jusqu'à présent ses débuts en Jupiler Pro League. Après un match discret contre Ostende, il a vécu un cauchemar contre le Cercle de Bruges.

Car avant son expulsion, déjà, Ishaq était largué. Inexistant sur son flanc, il souffrait face au futur buteur, dans un grand jour, Louis Torres, et laissait de larges espaces dans son dos sans amener le moindre danger devant - là où Amuzu, pas meilleur derrière, amenait des appels intéressants dans le dos de son latéral. Après quelques minutes, déjà, Abdulrazak Ishaq prenait une jaune incontestable et on avait ce sentiment qu'il ne terminerait pas le match, par décision de Mazzù ou de l'arbitre.

Ce sera finalement la pire option possible : non seulement une expulsion, mais une expulsion pour un coup de coude certes léger, mais indéniable et idiot. Felice Mazzù commençait par écarter le sujet, refusant de donner son avis sur le carton rouge, avec le sourire. Il s'explique ensuite : "C'est dur pour lui, mais ça fait partie du football. Nous allons l'aider à surmonter ça. Tout d'abord, il va falloir assumer. Ensuite, essayer de revenir et de retrouver ses sensations".

Murillo n'a pas à s'en faire

Une chose est sûre : à l'heure actuelle, Amir Murillo n'a pas à s'en faire pour sa place. Le Panaméen a été cité sur le départ à chaque mercato mais est toujours bel et bien là. Il est actuellement suspendu et sera disponible pour le quatrième match de la saison. Encore un peu de patience, donc. "Amir s'entraîne avec les U23 et est en forme, il sera prêt quand sa suspension sera terminée", confirme Felice Mazzù. Ceux qui pensaient que les heures de Murillo à Anderlecht étaient comptées devront probablement revoir leur copie : son remplaçant a encore besoin d'un peu de temps pour être prêt. Notons cependant la très bonne rentrée, à ce poste, de Noah Sadiki.