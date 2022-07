Simon Mignolet inquiet après la défaite du Club : "Nous avons été carrément mauvais aujourd'hui"

Le Club de Bruges a chuté à Eupen (2-0) lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Simon Mignolet a évité l'humiliation avec plusieurs arrêts.

"Nous avons été carrément mauvais aujourd'hui. Quand on est mené si tôt, on sait que le match sera difficile. Ce n'est jamais facile à Eupen, beaucoup de duels se déroulent sur un terrain très petit. Quand ils ont pris l'avantage, ils se sont battus pour leur vie et c'est très difficile de jouer contre eux. Ils étaient réduits à dix, ce qui les faisait jouer encore plus comme un bloc. Nous n'avons pas créé d'autres occasions et nous avons souvent essayé de faire des centres mais ils n'étaient pas assez menaçants."

Mignolet estime que le Club encaisse trop de buts. "En tant que Club de Bruges, vous devez vous assurer que vous êtes stable à l'arrière. Quatre buts en deux matchs, quelque chose doit changer. J'ai pu en empêcher quelques-uns, mais nous devons travailler là-dessus", a conclu un Mignolet inquiet.