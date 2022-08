📷 Insolite : Lazare Amani est venu en train et en trottinette à Louvain

Ainsi, comme le montrent des images captées par VTM, Lazare Amani s'est rendu de Bruxelles à Louvain en train puis...en trottinette de la gare au King Power Den Dreef, où l'Union Saint-Gilloise reçoit les Rangers ce mardi soir.

đź›´ De meest ecologische speler in Eerste Klasse zit bij #UnionSG: Amani #Lazare komt met trein en step trainen in Leuven. Prachtig beeld. Is nadeel van niet in eigen stadion Europees te spelen. #USGRAN pic.twitter.com/LfWIkTaFGO