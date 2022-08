Philippe Clément mécontent d'une phase de jeu : "Entre Genk et le Standard, il y a eu la même action et tout le monde était unanime"

L'entraîneur de Monaco ne voulait pas avoir de regrets à l'issue du match nul de son équipe contre le PSV Eindhoven (1-1), au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Philippe Clement voulait retenir le positif à l'issue du partage contre le PSV. "On ne peut pas avoir de regrets, les joueurs ont tout donné, la mentalité était vraiment bien. La première période était fermée, c'était difficile d'avoir beaucoup d'occasions. Nous avons poussé, mais la première action du PSV a abouti au but. Mais mon équipe a bien réagi, de la façon dont je le veux. On l'a déjà fait la saison dernière. En seconde période, on a dominé tout le temps. On a eu des occasions, mais de la malchance avec le ballon sur le poteau. S'il y a une équipe qui mérite de gagner, c'est nous", a confié le coach de Monaco à l'issue de la rencontre.

À la demi-heure de jeu, un tir de Fofana était détourné par Teze de la main dans sa propre surface. Mais même appelé par le VAR après les contestations monégasques, l’arbitre ne sifflait pas penalty. "En Belgique, en début de Championnat, entre Genk et le Standard (main de Dewaele), il y a eu la même action et tout le monde a dit que c'était un penalty clair. Le bras n'était pas collé au corps et je pense que s'il ne touche pas le ballon, c'est but. Mais l'arbitre m'a dit à la pause que c'était clair que ce n'était pas un penalty. Je pense qu'à l'UEFA on doit être clair pour toutes les compétitions. Mais pour moi, comme entraîneur de Monaco, il y avait penalty", a souligné le technicien belge.