Youssouf Fofana : "C'est complètement frustrant..."

Longtemps mené, Monaco a finalement évité le pire ce mardi en accrochant le PSV Eindhoven (1-1) lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

L'AS Monaco reste dans le coup pour la qualification, mais le milieu de terrain Youssouf Fofana a tout de même exprimé des regrets à l'issue de la rencontre.

"C'est complètement frustrant... Je me refais le match et je me dis qu'ils ont deux ou trois situations et marquent un but, alors qu'on en a eu beaucoup plus qu'eux. Après, ils ont été réalistes. On a essayé de l'être aussi en seconde période. Ce serait bien de le faire sur les deux périodes, mais on a bien réagi et on mérite de marquer ce but égalisateur. Le retour ? Il faudra faire le plein de confiance ce week-end face à Strasbourg, puis être réaliste. Je pense que tactiquement, on avait les armes et physiquement aussi. Il nous faudra aussi un peu de chance", a confié le médian pour Canal +.