José Jeunechamps avant le déplacement de Seraing à Anderlecht : "Il ne faut pas y aller en excursion"

Ce dimanche (18h30), le RFC Seraing se déplacer au Lotto Park pour y affronter le Sporting d'Anderlecht lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Battu lors des deux premières journées de championnat, le RFC Seraing va croiser le fer avec le Sporting d'Anderlecht ce week-end. "Les deux jours qui ont suivi la défaite contre Courtrai ont été très compliqués pour tout le monde. Malgré tout, on a retenu le positif et on va s'appuyer là-dessus pour progresser. Le remède se trouve sur le terrain. Affronter Anderlecht reste toujours spécial car ça reste l'un des plus grands clubs de Belgique. Mais il ne faut pas y aller en excursion ou en tant que spectateur. Il faudra jouer un match d'homme et de guerrier avec un certain respect, mais aussi une certaine ambition", a confié José Jeunechamps en conférence de presse.

Le T1 des Métallos a ensuite évoqué ce qu'il manquait au sein de son effectif. "Il manque de l'expérience et du vice, ainsi que des matchs. Mais je sens un groupe qui a envie d'apprendre et qui s'investit énormément. À un moment donné, ça ne peut que payer", a-t-il ajouté.

Le mercato estival ferme ses portes le 6 septembre prochain, et les Sérésiens attendent encore plusieurs renforts dont un meneur de jeu. "Ces premiers matchs servent à faire des constats positifs et négatifs. Et surtout nous donner du temps et de la réflexion pour la suite du recrutement. Il faudra des renforts pour compléter l'effectif et bien entourer nos jeunes. Il y a une bonne base. Le plus important c'est d'avancer. Je connaissais la donne en arrivant ici au Pairay. Il ne faut pas commencer à se décourager après deux matchs. De plus, je trouve que l'on mérite trois points voire quatre avec un peu de chance", a conclu José Jeunechamps.