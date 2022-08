Carl Hoefkens ne panique pas après Zulte : "Je ne me mets aucune pression"

Le Club de Bruges a partagé l'enjeu ce vendredi face à Zulte-Waregem (1-1).

Après ce nul, Carl Hoefkens a livré son analyse du match au micro de Sporza. "Pendant 70 minutes, nous avons joué le football que je veux voir", a-t-il débuté. "Offensivement, nous avons été dominants et nous avons gagné beaucoup de deuxièmes balles. J'étais satisfait de cela et je l'ai également indiqué pendant la pause."

"Cinq ou dix minutes après notre but, nous avons coulé physiquement et Zulte Waregem a de plus en plus trouvé l'homme libre."

"On aurait pu s'effondrer après le 1-0 et jouer en contre, mais je ne veux absolument pas faire ça pour le moment", a déclaré le coach brugeois. "Nous devons construire quelque chose, mais cela doit aller de pair avec des résultats. C'est ma plus grande frustration ce soir."

Le bilan du Club est de 4 points sur 9, de quoi mettre le coach sous pression ? "La chose la plus importante dans le football est d'obtenir trois points et cela ne se produit pas pour le moment. Si vous ne pouvez pas gagner deux matchs, il y a de toute façon de la pression", explique-t-il, avant de rassurer : "Je ne me mets aucune pression pour le moment. J'essaie juste de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, puis les résultats viendront."

Bruges se déplacera à OHL dimanche prochain et sera attendu au tournant.