Jack Hendry peut oublier sa place sous Hoefkens : "Tout le monde a eu sa chance"

Le défenseur central voit ses chances de temps de jeu diminuer sous Hoefkens.

"En début de saison, avant même la préparation, je disais : à chacun sa chance. C'est arrivé en ce moment. Tout le monde a eu la chance de faire ses preuves. Et à partir de maintenant, la situation est claire pour tout le monde." Ce sont les mots de Carl Hoefkens après le nul contre Zulte. Et on ne peut pas dire que cela a sourit à Jack Hendry. L'Ecossais n'était pas repris pour ce match, et Otasowie n'a pas spécialement rendu une meilleure copie.

Bref, selon le Nieuwsblad, la situation d'Hendry est désormais claire : il ne devrait pas compter sur le soutien de son coach dans un avenir proche et ne devrait donc pas voir son statut changer que lors du passage de Schreuder. Un transfert semble urgent. Récemment, Burnley s'était montré intéressé mais l'offre était trop basse. On se dirige vers une voie de garage pour Hendry...