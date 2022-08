Amuzu plutôt vers la Premier League ?

Alors que l'ailier d'Anderlecht était cité du côté de Nice, il pourrait finalement atterrir en Angleterre. Un club d'outre-Manche lui ferait en effet les yeux doux.

Francis Amuzu semble de plus en plus proche d'un départ d'Anderlecht. Reste à savoir où il partira. Nice était annoncé comme le prétendant le plus sérieux et probable, mais la donne pourrait changer. Le Nieuwsblad annonce en effet que "Ciske" est dans les petits papiers de Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison.

Une offre à hauteur de 8,5 milions d'euros de la part du club de Londres aurait été transmise, bien qu'Anderlecht ait démenti cette information. Une somme équivalente à celle proposée par Nice - 8 millions, et jugée inférieure par le board bruxellois. Amuzu aurait quant à lui défini sa préférence : il désirerait rejoindre l'OGC Nice.