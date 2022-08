Sergio Gomez à Manchester City : cela ne fait plus vraiment de doute

L'Espagnol devrait bel et bien quitter Anderlecht et rejoindre le champion d'Angleterre en titre.

Cette fois, on devrait bien toucher au but dans le feuilleton Sergio Gomez. Le latéral gauche de 21 ans va prendre la direction de Manchester City. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui annonce un accord entre Anderlecht et les Skyblues. Ce ne serait plus qu'une question de détails...

Anderlecht devrait toucher plus de 10 millions d'euros dans le deal. Alors que le plan de City était de prêter Gomez à Girona, ce dernier pourrait finalement être directement intégré dans le noyau de Pep Guardiola.