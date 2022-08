En bord de Meuse, on voit l'intégration des U23 à la Challenger Pro League comme une aubaine pour permettre aux jeunes Rouches de progresser et de se mesurer à des hommes de deuxième division.

Le SL 16 FC a été la bonne surprise côté liégeois la saison dernière puisque l'équipe a terminé en quatrième position avec l'un des plus jeunes noyaux espoirs du championnat U21. Etant donné que Geoffrey Valenne a intégré le staff de l'équipe première, le Standard a confié les rênes de l'équipe à Joseph Laumann.

777 Partners entend se servir de cette opportunité d’évoluer en Challenger Pro League pour réaliser la meilleure post-formation possible. Le fait de dispenser les entraînements U23 en parallèle de ceux de la première n’est d’ailleurs pas anodin. "Possèder une équipe réserve qui peut évoluer en seconde division, c'est une grande richesse. En Angleterre, nous n'avions pas cette chance, et nous devions dès lors envoyer beaucoup de joueurs en prêt. Ici au Standard, nous pouvons les conserver, surveiller leur évolution et les faire jouer contre des hommes en deuxième division", a d'ailleurs souligné Fergal Harkin, le directeur sportif du matricule 16 lors de sa présentation.

Ambitions

Le SL16 FC souhaite vivre une saison tranquille et éviter la rétrogradation. Les jeunes du Standard ont un avantage considérable: ils peuvent disputer leurs matchs à domicile à Sclessin.

Duplus, le nouveau leader du SL16 FC

Libre de tout contrat après la faillite de Mouscron, Frédéric Duplus a rejoint le SL16 FC afin de partager son expérience. Le back droit âgé de 32 ans qui compte 279 matchs au compteur devra guider ses jeunes coéquipiers et les aider à percer en deuxième division belge.

Nouvelles règles

Cette saison, plus question de faire des allers-retours incessants entre le noyau pro et l’équipe U23. Désormais, chaque équipe sera soumise à des règles strictes et il faudra de réfléchir à deux fois avant de titulariser un jeune en JPL. Si un jeune de moins de 23 ans est titulaire ou dispute une mi-temps en D1A, il ne pourra pas jouer le prochain match du SL16 FC. Il en va de même pour ces jeunes Rouches qui auront joué au moins une mi-temps dans les deux tiers des matchs des pros.