Van der Heyden pensait encore à Glasgow : "Je me sentais coupable"

L'Union Saint-Gilloise a rebondi après deux grosses déceptions. Siebe Van der Heyden, malheureux à Glasgow, avait à coeur d'offrir une belle performance.

Siebe Van der Heyden se présentait devant les caméras d'Eleven Sports avec un coup au visage, mais rassurait immédiatement : "C'est un petit coup de coude, je crois, rien de grave, ça faisait jjuste mal sur le coup". Physiquement, tout va bien. Moralement ? Van der Heyden avait besoin d'un coup de boost. "On peut dire que ça a été dur ces derniers jours. Pour tout le monde, mais pour moi notamment, avec cette erreur qui est l'air de rien fatale", regrette-t-il. Le défenseur a en effet commis un "hands" qui a permis aux Rangers d'ouvrir le score à Ibrox.

Ce samedi, Van der Heyden aura été très solide, n'hésitant pas à monter très haut sur le terrain. "On savait qu'aujourd'hui, il allait falloir être affûtés, aller de l'avant et ne plus penser à mardi", affirme le Diable Rouge. "Ils ont tenté de nous prendre en contre mais nous avons continué à tout donner, c'est bien. Gagner nous tenait à coeur. Aujourd'hui, on a aussi eu un très grand Teuma (sourire)".

Une semaine de repos désormais

Les Unionistes peuvent désormais se reposer un peu, physiquement et mentalement. "On sait qu'il n'y a pas de match contre l'Antwerp, en effet, on va donc pouvoir souffler. Mais en même temps, il faudra rester concentrés car c'est Anderlecht qui nous attend derrière", pointe Siebe Van der Heyden.