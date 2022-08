Faut-il s'inquiéter pour Sebastiano Esposito ? "C'est dur pour lui, mais on le soutient"

Sebastiano Esposito n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec le RSC Anderlecht. Contre Paide, il a manqué de précision et de chance, alors que Fabio Silva a déjà séduit tout le monde.

Y a-t-il un "malaise" Esposito, déjà, à Anderlecht ? Alors qu'on promettait un duo "Esposilva" entre l'Italien et Fabio Silva, les deux hommes se croisent pour le moment, et si Silva a déjà séduit le Lotto Park au point d'être acclamé comme une star dès son entrée, Sebastiano Esposito reste frustré. Contre le Paide Linnameeskond, il a perdu deux face-à-face ; si le second est surtout un superbe arrêt du portier estonien, son premier loupé est la preuve d'un manque de confiance clair.

"C'est dur pour lui", concède Felice Mazzù. "Mais il travaille dur et nous serons là pour l'aider et l'accompagner". L'entraîneur d'Anderlecht voit bien la différence entre les performances et l'aisance de Fabio Silva et celles de Sebastiano Esposito. "Il y a des joueurs à part, comme Fabio, qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation et sont performants immédiatement. Pour certains comme Sebastiano, ça prend plus de temps. Ca ne veut rien dire", assure-t-il. Les entrées au jeu de Stroeykens et, bien sûr, Silva font se dire que le duo Raman-Esposito a vécu.

La chance de Sebastiano Esposito, c'est son talent, indéniable, et ses qualités qui sautent aux yeux. On serait surpris de le voir quitter le onze et peut-être qu'associé à Fabio Silva, il sera enfin libéré et enfin accompagné d'un joueur à sa hauteur. Car Raman, lui, n'a rien montré...