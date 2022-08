Klopp attaque le FC Barcelone: "Moi, quand on me dit que je n'ai plus d'argent, je ne dépense rien"

L'entraîneur de Liverpool n'y va pas de main morte avec les Culés.

En difficulté financière, le FC Barcelone se montre très actif sur le marché des transferts. De quoi étonner l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.

"Je ne le comprends pas, pour plusieurs raisons. Si vous me dîtes que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien. Ma carte de crédit a déjà été bloquée deux fois, heureusement, c’était il y a plusieurs années. Je vois ça comme un fan de football, et je ne comprends pas. Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke a dû venir à la dernière seconde pour tout sauver. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone", a lâché le manager allemand pour Kicker.