📷 L'énorme bourde du gardien du PSV qui profite aux Rangers

C'est un but qui pourrait faire pencher la balance.

Ce mardi, les tombeurs de l'Union, les Glasgow Rangers, ont affronté le PSV lors des barrages de la Ligue des Champions. Le score final (2-2) laisse encore toutes les possibilités pour le match retour qui se jouera au PSV.

Lors de ce match aller, le deuxième but des Rangers a été marqué à cause d'une grosse erreur de Walter Benitez, le gardien des Néerlandais et ancien de Nice. Une bourde qui fait penser à celle de De Gea à Brentford.